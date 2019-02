Von der eigenen Erzeugerin zur Rabenmutter erklärt? Das Verhältnis von Blac Chyna (30) und Robert Kardashian (31) hat nach dem Liebes-Aus ziemlich gelitten – für Töchterchen Dream (2) teilen sich die beiden aktuell das Sorgerecht. Doch die 30-Jährige sorgt mit ausschweifenden Partys und Polizeieinsätzen in ihrem Zuhause immer wieder für Negativschlagzeilen und selbst ihre eigene Mom erklärt im Interview: Rob sollte das Sorgerecht für die Zweijährige bekommen!

In einem Video erklärt Chynas Mutter Tokyo Toni dem US-Klatschportal TMZ, was sie von dem aktuellen Verhalten ihrer Tochter hält – und das ist grob zusammengefasst: nichts! "Ich denke, es ist nichts falsch daran, wenn Kinder zu ihrem Vater kommen, bis ihre Mütter – ihr wisst schon – besser werden", macht die 47-Jährige ihren Standpunkt deutlich. Weiter erklärt sie, sie sei zwar nicht sicher, ob es das Beste wäre, wenn Dream für immer bei Rob und seiner Familie leben würde. "Aber ich glaube, zumindest für eine Weile, bis sie ihr Leben wieder auf die Reihe gekriegt hat", so die besorgte Großmutter und fügt hinzu: "Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass etwas furchtbar falsch läuft."

Auch Rob soll laut dem Newsportal ziemlich sauer auf seine Ex sein. Denn während Chyna mit ihrem neuen Lover Kid Buu (30) auf Hawaii Party machte, hätte Rob seine Dream eigentlich wieder zu ihrer Mama bringen sollen – doch die war nicht zu Hause!

Instagram / blacchyna Dream Renee Kardashian und Blac Chyna

Anzeige

Action Press / Rol-Az-Juliano/X17online.com Rob Kardashian in Calabasas

Anzeige

Instagram / kidbuu Kid Buu und Blac Chyna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de