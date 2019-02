Drillings-Alarm nach der Sport-Karriere! Die ehemalige Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst (28) und ihre Frau Maria Kleefisch (34) könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein: Nach ihrer Hochzeit im November 2017 bekam das Paar im vergangenen Oktober nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Babys. Wie die beiden Neu-Mamas ihren Alltag mit ihrem dreifachen Nachwuchs meistern, plaudern sie nun in einem Interview aus!

Gegenüber Bunte schwärmten Kira und Maria von ihren Kindern: "Pepe, Mo und Emma machen es uns einfach, sie schlafen manchmal neun Stunden am Stück, anstrengend ist es nur, wenn alle gleichzeitig schreien", erzählte Maria. Außerdem gab sie zu, dass sie zunächst gezweifelt hätten, ob sie Drillinge schaffen würden. "Aber wir kriegen das hin. Auch mit unseren Eltern, die uns großartig unterstützen", zeigte sich die 34-Jährige optimistisch.

In dem Gespräch ließen sie auch den Moment Revue passieren, als sie von ihrem Glück erfahren hatten: "Es ist eine Riesenfreude in uns, seit wir die Drillinge per Ultraschall zum ersten Mal gesehen haben", erinnerte sich Maria. Kira habe ihr in dem Augenblick über die Wade gestreichelt und sie hätten es nicht glauben können. "Wir hatten vorher rumgesponnen und uns über Zwillinge unterhalten, aber gleich Drillinge?"

Instagram / kirawalkenhorst Kira Walkenhorst mit Frau Maria und ihren Drillingen

Instagram / kirawalkenhorst Kira Walkenhorst mit ihren Kindern

Leon Neal/AFP/Getty Images Kira Walkenhorst beim Olympia-Finale in Rio de Janeiro

