Dreifaches Glück für Kira Walkenhorst (27)! Im November 2017 hatte die professionelle Beachvolleyball-Spielerin ihre große Liebe Maria Kleefisch (34) geheiratet. Im Sommer im Jahr darauf machten sie dann die Nachricht von Marias Schwangerschaft öffentlich. Der Vater des Nachwuchses ist ein anonymer Spender. Jetzt hat das Paar noch einmal besonders viele Gründe zur Freude: Kira und Maria sind stolze Mütter von Drillingen!

Auf Facebook lassen die Neu-Eltern ihre Fans an ihrem Hochgefühl teilhaben. "Am Donnerstag ist Emma mit ihren zwei Brüdern Pepe und Mo gesund und kräftig zur Welt gekommen. Allen Beteiligten geht es gut und ich bin überglücklich", schreibt die Sportlerin und verrät auch gleich die Namen und Geschlechter ihrer drei Sprösslinge. Der Nachwuchs kam Bild-Informationen zufolge per Kaiserschnitt in Hamburg zur Welt.

"Die nächste Zeit wird definitiv ein Spagat zwischen familiären und beruflichen Verpflichtungen, aber wer mich kennt, weiß ja: Einfach und ohne Challenge gibt es nicht", postet die Kämpfernatur zuversichtlich. Nach einem Jahr Pause starteten Kira und ihre Beachvolleyball-Partnerin Laura Ludwig (32) erst vor zwei Wochen wieder in ihre Trainingsphase. Bei der WM 2019 steht schließlich die Titelverteidigung an.

Lintao Zhang/Getty Images Kira Walkenhorst, deutsche Beachvolleyballspielerin und Weltmeisterin

Public Address Profi-Volleyballspielerin Kira Walkenhorst

Srdjan Stevanovic/Getty Images Kira Walkenhorst und Laura Ludwig bei der Weltmeisterschaft-Siegerehrung 2017

