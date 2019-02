Was für eine Ehre: Jamie Bennington, Sohn des 2017 verstorbenen Linkin Park-Frontmanns Chester Bennington (✝41), tritt in die Fußstapfen seines Vaters! Er wird mehrere Songs seines berühmten Rock-Papas neu einspielen und damit wieder einem breiten Publikum zugänglich machen. Allerdings handelt es sich bei den Aufnahmen nicht um Linkin Park – sondern um die Grunge-Formation Grey Daze, deren Leadsänger Chester von 1993 bis 1998 war.

"Chester wäre so stolz auf seinen Sohn Jamie Bennington gewesen", heißt es auf der Facebook-Fanpage von Grey Daze. "Wir haben Jamie gestern in den Aufnahmestudios von NRG zeitgleich mit seinem Vater singen lassen und seine Stimme ist großartig. Sie klingt sehr ähnlich wie die seines Vaters und wir sind alle mächtig stolz, Teil des Ganzen zu sein." Zu ihrem Statement veröffentlicht die Band ein Video und mehrere Fotos der Studio-Proben. Auch Jamie ist dabei am Mikrofon zu sehen.

Chester, der unter Depressionen litt und im Juli 2017 Selbstmord begangen hatte, war Vater von sechs Kindern. Jamie stammt aus dessen früherer Beziehung mit Freundin Elka Brand, deren zweiten Sohn er später ebenfalls adoptierte. Zum Zeitpunkt seines Todes war Chester mit Ehefrau Talinda verheiratet, mit der er drei gemeinsame Kinder hat.

