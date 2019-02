Twin-Support in Liebes-Dingen! Die Tokio Hotel-Brüder Tom (29) und Bill Kaulitz (29) unterstützen sich nicht nur, wenn es um ihre Musik geht, auch in privaten Angelegenheiten greifen sich die beiden Brüder gegenseitig unter die Arme – zum Beispiel in Sachen Beziehung. Gitarrist Tom ist aktuell glücklich an Heidi Klum (45) vergeben, die beiden zelebrieren öffentlich ihre Partnerschaft. Bill hingegen geht derzeit solo durchs Leben. Beim Kennenlernen einer neuen Partie gibt ihm sein Zwillingsbruder allerdings auch mal ein wenig Hilfestellung!

Wie der sonst sehr extrovertierte Bill nun im TV-Interview bei Markus Lanz offenbarte, agiere er beim Thema Flirten eher zurückhaltend. "Ich bin privat sehr, sehr schüchtern. Wenn ich Interesse habe, bin ich in der wartenden Position", sagte er und Tom ergänzte in dem Gespräch: "Ich spiele schon ab und zu mal 'Wingman', weil Bill ist total schüchtern, der geht nie auf irgendjemanden zu. Das mache ich manchmal für ihn."

Für zukünftige Flirtkandidaten, die Bill besser kennenlernen möchten, hatte Tom einen einfachen Tipp parat: "Bill will erobert werden, also wenn man ihn irgendwo sieht, einfach direkt küssen", verriet der 29-Jährige schmunzelnd.

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz, Tokio Hotel-Star

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Tokio Hotel-Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de