Warum ist Pietro Lombardi (26) nicht an der Miss Schweiz Jastina Doreen Riederer (20) interessiert? Vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, zwischen der Schönheitskönigin und dem "Nur ein Tanz"-Interpreten könnte etwas gehen. Jastina selbst berichtete in einem Interview, von einer Turtelei nicht abgeneigt zu sein. Pie schließt eine Liebelei allerdings aus, wie er unter einem Promiflash-Beitrag erklärte. Doch warum gab er Jastina eigentlich genau einen Korb?

Bild hat bei dem DSDS-Juror nachgefragt. Warum hat die 20-jährige Beauty, die in seinem neuen Musikvideo die Hauptrolle spielt, eigentlich keine Chance bei Pie? "Ich habe aktuell keine Zeit für eine Beziehung und konzentriere mich auf wichtigere Dinge", stellte er klar. Auch, dass sie noch regelmäßig Nachrichten austauschen würden, verneinte der Papa von Alessio Lombardi (3). "Wir haben damals in der Phase geschrieben, als das Video gedreht wurde. Dann waren wir nach dem Video noch einmal in Kontakt hinsichtlich der Veröffentlichung und anderen Dingen. Aber das war es auch!"

Was das Flirten angeht, ist Pietro generell eher der schüchterne Typ, wie er außerdem verriet. Falls ihm eine Frau gefalle, warte er darauf, bis sie den ersten Schritt macht. "Ich bin kein Typ, der Frauen einfach so anflirtet. Ich hab nicht mal einen Anmachspruch auf Lager. Deswegen wäre es natürlich schöner, wenn dann Frauen auf mich zukommen würden", berichtete er.

