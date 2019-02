Ist es zwischen Jenelle Evans (27) und David Eason etwa schon wieder aus? Die Teen Mom-Stars haben sich erst 2017 in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Kurz zuvor war ihr gemeinsames Töchterchen Ensley zur Welt gekommen. In den vergangenen Monaten machten die beiden aber vor allem mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Jetzt sollen Jenelle und David sich tatsächlich getrennt haben!

Ärger mit der Polizei, Waffenbesitz und sogar angebliche Kindesmisshandlung sind nur ein paar der Vorwürfe und Aufreger, mit denen David seine Fans in den vergangenen Monaten in Atem hielt. Der TV-Star soll auch seiner Frau gegenüber immer wieder handgreiflich geworden sein. Im Oktober musste Jenelle sogar den Notruf wählen. Die dreifache Mutter hat aus all dem offenbar jetzt Konsequenzen gezogen: Auf Facebook postete sie ein Foto von sich und kommentierte es mit den vielsagenden Worten "verdammt nochmal Single". Später schrieb sie auch noch "Ich frage mich, wohin mein Ehemann gegangen ist" und änderte ihren Beziehungsstatus zu "single". Auch David ist laut seinem Profil mittlerweile wieder solo.

Damit scheint also auch die zweite Ehe der 27-Jährigen in die Brüche gegangen zu sein. Jenelle trennte sich bereits 2014 von ihrem ersten Mann Courtland Rogers (33). Nur kurze Zeit später bekam sie mit ihrem Ex Nathan Griffith dann ihren zweiten Sohn Kaiser.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und David Eason

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihren drei Kindern Ensley, Jace und Kaiser

Instagram / j_evans1219 "Teen Mom"-Jenelle und Ehemann David Eason

