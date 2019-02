Adam Levine (39) und Behati Prinsloo (30) haben allen Grund zur Freude: Ihr Töchterchen Gio Grace Levine ist gerade ein Jahr alt geworden! Nach ihrer großen Schwester Dusty Rose (2) erblickte die kleine Prinzessin im Februar vergangenen Jahres das Licht der Welt. Für den ersten Geburtstag ihres Nesthäkchens haben sich der The Voice-Juror und das Victoria's Secret-Model nun etwas ganz besonderes ausgedacht: Adam und Behati organisierten ein Meer aus Ballons für die Mini-Levine!

Auf Instagram hielt Behati die vorbereitete Geburtstagstafel, über der zahlreiche kunterbunte Luftballons schwebten, in einem Schnappschuss fest. Neben einem üppigen Kuchenbuffet und zahlreichen Blumensträußchen sticht auf der Aufnahme aber vor allem ein Dekorationsstück ins Auge. In goldenen Ballon-Lettern prangen die Worte "Gio ist 1" an der Wohnzimmertür. Das Model kommentierte den Schnappschuss mit den Worten: "Meine kleine GG ist endlich ein Jahr alt, ich liebe dich!"

In ihrer Instagram-Story gab die 30-Jährige noch mehr Einblicke in Gios B-Day-Sause: Das Kleinkind durfte den Disney-Film "Vaiana" mit den Stimmen von Dwayne "The Rock" Johnson (46) und Auli'i Cravalho anschauen. Zum dazugehörigen Song "Where You Are" hoppelte Adams Töchterchen dann vor Glück auf und ab.

Instagram / behatiprinsloo Die erste Geburtstagsparty der kleinen Gio Grace Levine

Anzeige

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine bei den Emmy Awards 2014

Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und Adam Levine mit ihren Töchtern Dusty Rose und Gio Grace

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de