Die Nerven zahlreicher K-Pop-Fans liegen gerade blank: Gerüchten zufolge sollen Momolands Daisy und Ikons Yunhyeong zusammen sein. Doch die beiden Musiker haben für ihre treuen Anhänger keine konkrete Aussage. Im Gegenteil, sie sorgen nur noch mehr für Verwirrung. Die Managements der beiden gaben nämlich jeweils einzelne Statements heraus, die sich widersprechen – und somit eigentlich genauso wenig sagen wie die Spekulationen vorher.

Sports Seoul berichtete am Donnerstag: "Sie trafen sich als Anfänger und alter Hase in der Branche, wurden Freunde und begannen vor etwa drei bis vier Monaten mit dem Dating. Sie gehen gern gemeinsam aus, wann immer sie Zeit dafür finden, genau wie andere Paare." Eine andere anonyme Quelle bestätigte, dass die beiden asiatischen Musiker sich wegen ihrer vollen Terminkalender nicht so oft sehen können, aber sich "gegenseitig schätzen". Es sieht jedoch so aus, als seien sich Daisy und Yunhyeong selbst noch nicht so recht sicher, was da eigentlich zwischen ihnen läuft.

"Mit Interesse aneinander trafen sie sich ein paar Mal, aber sie daten sich nicht", teilte Yunhyeongs Agentur mit. Die Agentur von Daisy antwortete jedoch: "Nach Rücksprache mit Daisy haben wir bestätigt, dass sie sich seit drei Monaten mit gegenseitigem Interesse treffen." Da ist der Herzschmerz quasi schon vorprogrammiert.

Instagram / daisymmland Daisy, Momoland-Mitglied

Instagram / sssong_yh Yunhyeong, Ikon-Mitglied

Instagram / daisymmland Daisy, K-Pop-Star

