Zieht sich ein Graben durchs britische Königshaus? Schon lange halten sich Gerüchte, dass sich die Beziehung der Royal-Brüder Prinz William (36) und Prinz Harry (34) verschlechtert habe, auch weil sich ihre Frauen nicht wirklich verstehen sollen. Besonders der Umzug von Herzogin Meghan (37) und ihrem Prinzen in das Anwesen Frogmore goss Öl ins Feuer der Spekulationen. Distanzieren sich die Geschwister etwa endgültig? Jetzt soll es einen weiteren Bruch geben: Die Brüder wollen offenbar ihre Haushalte trennen!

Bis jetzt haben Prinz William und Prinz Harry ein gemeinsames Büro und eine Reihe von Bediensteten, die beiden Brüdern zur Seite stehen. Das soll sich demnächst ändern. Wie The Sun berichtet, soll in den nächsten Wochen eine Trennung vollzogen werden, sodass beide völlig unabhängig voneinander ihren offiziellen Geschäften nachgehen können. Ein Nahestehender des Königshauses erklärte, dass das nichts Ungewöhnliches sei: "Jetzt haben sie ihre eigenen Familien, sie sind nicht mehr so stark aufeinander angewiesen wie zuvor. Sie sind unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Ansichten auf das Leben geworden."

Auch ein Reporter des Blattes unterstreicht diese Sichtweise. Mit der Trennung der Haushalte würden beide unabhängiger voneinander werden, was auch ihren royalen Aufgaben entspreche. Zudem hätten auch beide Herzoginnen ihre eigenen Tätigkeitsbereiche, die Trennung sei also einfach nur logisch: "Jetzt können die beiden Paare ihre Aufgaben auf ihre Weise erledigen und treten sich nicht gegenseitig auf die Füße."

Jeff Spicer / Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei einer Konferenz in London

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

