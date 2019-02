Reality-TV-Star Khloe Kardashian (34) liebt es, in der Öffentlichkeit zu stehen. Erst vor wenigen Tagen musste sie aber aufgrund ihrer Vorliebe für ausgefallene Maniküre-Trends einen echten Shitstorm über sich ergehen lassen. Statt für kurz gefeilte Fingernägel entschied sich die junge Mom für zentimeterlange Krallen in Rot – und das kam gar nicht gut bei ihren Followern an. Viele fragten sich, wie der Star ihrer Kleinen so die Windeln wechseln will. Doch jetzt kommt es noch spezieller: Töchterchen True trägt Kreolen!

"Ich sterbe für Baby Trues Kreolen!", schrieb die stolze Mama in ihrer Instagram-Story am Sonntag. Sie präsentierte nicht nur ihre eigenen neuen Errungenschaften, sondern auch die ihrer Kleinen: goldene Kreolen – in groß für die Mama und in klein für den Nachwuchs. Wurde Khloe da etwa von ihrer kleinen Schwester Kylie Jenner (21) angefixt? Die soll ihren Fans nur Stunden zuvor eine glitzernde, von Diamanten besetzte Kette um den Hals ihrer Tochter gezeigt haben.

Beim Kardashian-Jenner-Clan geht es eben von klein auf glamourös zu: Anlässlich zu Stormis (1) erstem Geburtstag wollten sich die 21-jährige Kylie und Baby-Daddy Travis Scott (26) scheinbar etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Neben Geschenken von Gucci durfte sich die Kleine auch noch über eine Mini-Chanel-Handtasche in Rot und Gold freuen.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompsons neue Creolen

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Kreolen im Alter von einem Jahr – was haltet ihr davon? Das ist unverantwortlich! Ich finde es schön. Abstimmen Ergebnis anzeigen



