Ein großer Verlust für die Sportwelt! Bereits 1949 trat der Baseball-Pitcher Don Newcombe den berühmten New Yorker Dodgers bei, spielte anschließend für die Cincinnati Reds und schließlich für die Cleveland Indians. Er zählt bis heute als große Legende der Major League Baseball und als einer der ersten und wichtigsten afroamerikanischen Spieler in der Profisport-Liga. Nun ist Don am Dienstagmorgen verstorben – er wurde 92 Jahre alt.

Das gaben die Los Angeles Dodgers nun offiziell bekannt. Demnach soll Don zuvor gegen eine langjährige aber nicht geklärte Krankheit gekämpft haben. "Don Newcombes Präsenz und Leben machten ihn zu einem Vorbild für alle Major Leagues des Landes", erklärte der Dodgers-Präsident Stan Kasten in dem Statement. "Er war immer vor Ort im Dodgers Stadion und die Spieler fühlten sich immer wegen seiner endlosen Ratschläge und Führungsqualitäten zu ihm hingezogen", heißt es weiter in der Botschaft.

Auch Ex-Präsident Barack Obama (57) kannte den verstorbenen Sport-Star und schwärmte im Jahr 2010 in einer Rede von ihm: "Ich wäre nicht hier, wo ich heute stehe, [...] ohne Don Newcombe", erzählte Obama damals und bezog sich dabei wohl auf seine Stellung als allererster afroamerikanischer US-Präsident der Geschichte.

Harry How/Getty Images Don Newcombe, Baseball-Star

Stephen Dunn/Getty Images Ex-Baseball-Star Don Newcombe, 2011

AdMedia/face to face Barack Obama 2015



