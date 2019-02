Kommt nun der wahre Trennungsgrund ans Licht? Zwei Jahre lang galten Prinz Harry (34) und seine Ex-Freundin Cressida Bonas (30) als absolutes Traumpaar – 2014 machten die beiden jedoch plötzlich Schluss. Warum die Beziehung scheiterte, ist nicht genau bekannt. Fast fünf Jahre später meldete sich nun eine Royal-Expertin zu Wort und berichtet: Herzogin Kate (37) trägt indirekt Mitschuld am Liebes-Aus!

Katie Nicholl will in ihrem Buch Harry: Life, Loss and Love wissen, warum sich Cressida vor Jahren von Harry getrennt hat: Den Entschluss soll sie gefasst haben, als sie Kate, Prinz William (36) und den kleinen Prinz George (5) auf ihrer ersten großen Überseereise beobachtete. Die heute 30-Jährige sei so von der medialen Aufmerksamkeit schockiert gewesen, dass für sie nur noch die Trennung infrage gekommen sei. Ein Leben an der Seite eines Prinzen war für Cressida unvorstellbar. Harry habe zwar versucht, sie zu umzustimmen – jedoch ohne Erfolg.

Obwohl Cressida Harry damals das Herz gebrochen hat, ist er mittlerweile offensichtlich über das Beziehungsende hinweg. Schließlich ist der 34-Jährige seit vergangenen Mai mit Herzogin Meghan (37) verheiratet und wird bald sogar Papa.

Getty Images Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Cressida Bonas

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de