Wird sich der Streifen "Werk ohne Autor" in diese illustre Runde einreihen? Das Künstlerporträt von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck (45) könnte dieses Jahr bei den Acadamy Awards den Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film bekommen. Das Besondere an der Nominierung: Es wäre bereits die zweite Goldstatue für den gebürtigen Kölner in dieser Sparte. Neben Florian gelang in der Vergangenheit zwei weiteren Regisseuren das Kunststück, die begehrte Trophäe nach Deutschland zu holen!

"Das Leben der Anderen"

2007 hieß es "And the Oscar goes to...Germany"! Florian wurde für sein Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" ausgezeichneten. In den Hauptrollen spielten Ulrich Mühe (✝54), Sebastian Koch (56) und Martina Gedeck (57). In Florians aktuellem, ebenfalls Oscar-nominierten Film spielt Sebastian wieder einen wichtigen Charakter. Hinzu kommt: Ohne ihn wäre das Filmprojekt gar nicht entstanden! "Ich bin zu Sebastian gegangen und habe gesagt: 'Sebastian, ich habe jetzt hier eine Idee für einen Film. Aber nur, wenn du den brutalen Nazi-Mörder spielst", erzählte der Regisseur gegenüber Promiflash.

"Nirgendwo in Afrika"

Anfang der 2000er-Jahre verfilmte Caroline Link die Autobiografie "Nirgendwo in Afrika" von Stefanie Zweig. Darin ging es um die jüdische Familie Reich, die 1938 nach Kenia ausgewandert war. Für ihre filmische Umsetzung der Originalvorlage wurde die Regisseurin 2003 mit einem Oscar belohnt. 1998 war sie bereits für ihr Debüt "Jenseits der Stille" nominiert gewesen. Die Auszeichnung konnte die gebürtige Hessin allerdings nicht persönlich entgegennehmen, da ihre Tochter erkrankt war und Caroline bei ihr bleiben musste.

"Die Blechtrommel"

Der erste deutsche Regisseur, der den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhielt, war Volker Schlöndorff (79). Er bekam 1980 den Goldmann für seinen Film "Die Blechtrommel", der auf dem gleichnamigen Roman von Günter Grass (✝87) basierte. Die Story um den kleinen Oskar mit der Bechtrommel, der an seinem dritten Geburtstag entscheidet, nicht mehr zu wachsen, räumte allerdings nicht nur viele Preise ab, sondern löste auch Kontroversen aus: In China ist der Film beispielsweise seit 30 Jahren verboten.

