Horror-Crossover: Trifft "M3GAN" etwa bald auf "Saw"?

Die Horror-Welt bebt: Seit dem 26. Juni 2025 können Fans der mordlustigen KI-Puppe in "M3GAN 2.0" erneut schaurige Momente im Kino erleben. Während die Fortsetzung an den Erfolg des ersten Films anknüpfen soll, sorgen bereits Zukunftspläne für Aufsehen. Nach der Übernahme der Rechte am beliebten "Saw"-Franchise durch die Horror-Schmiede Blumhouse kam bei der Premierenfeier zu "M3GAN 2.0" eine außergewöhnliche Frage auf: Könnten die beiden ikonischen Horror-Marken aufeinandertreffen? Jason Blum (56), CEO von Blumhouse, machte Hoffnung und sagte gegenüber Screen Rant: "Sag niemals nie. Ich persönlich habe noch nicht darüber nachgedacht, aber es ist eine großartige Idee."

Dieses unerwartete Statement regt die Fantasie der Fans an, denn ein Crossover zwischen "M3GAN" und "Saw" könnte für Horror-Liebhaber zu einem echten Spektakel werden. Beide Reihen haben sich mit ihrer Intensität und ihren stilvoll inszenierten Schockmomenten weltweit eine treue Fangemeinde erarbeitet. Mit über einer Milliarde US-Dollar (etwa 846 Millionen Euro) an Gesamteinnahmen liegt "Saw" deutlich vorn, während "M3GAN" mit über 180 Millionen Dollar (etwa 153 Millionen Euro) bereits mit dem ersten Teil beeindruckende Kinoerfolge feierte. Ob es tatsächlich zu einem Aufeinandertreffen kommt, dürfte jedoch maßgeblich vom Erfolg von "M3GAN 2.0" an den Kinokassen abhängen.

Für "Saw" wäre ein derartiger Schritt keine Premiere, denn die Reihe hat seit ihrem Start im Jahr 2004 bereits zahlreiche überraschende Wendungen erlebt. Während die frühen Filme vor allem durch abstrakte Rätsel und moralische Fragen Aufsehen erregten, entwickelten sich die späteren Teile zunehmend in Richtung intensiver Action-Thriller. Die Vorstellung, die eiskalte Puppe "M3GAN" auf den genialen, aber erbarmungslosen John Kramer alias Jigsaw treffen zu lassen, eröffnet vielfältige Möglichkeiten für frischen Wind in beiden Universen. Ob ein solcher Clou tatsächlich Realität wird, bleibt vorerst ein Mysterium – doch allein die Aussicht darauf lässt Horror-Fans schon jetzt mit Vorfreude erschaudern.

Getty Images Schauspieler Tobin Bell im Oktober 2024

MEGA Regisseur Jason Blum bei der Premiere von "Halloween Kills"

London Entertainment Saw V Premiere in Las Vegas

