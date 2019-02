Ein weiterer Bond-Anwärter im Rennen? Seit Jahren wird spekuliert, wer Daniel Craig (50) als James Bond ersetzen könnte. Idris Elba (46) steht seit langem hoch im Kurs, auch Tom Hardy (41) wurde bereits als zukünftiger Bond gehandelt, eine weibliche 007 wird eher ausgeschlossen. Die Entscheidung drängt langsam: Im kommenden Jahr soll Daniel mit “Bond 25” angeblich sein letztes Abenteuer als Geheimagent auf sich nehmen. Jetzt ist ein neuer möglicher Nachfolger im Gespräch: "Crazy Rich Asians”-Star Henry Golding!

Ein TMZ-Reporter erwischte Henry Anfang der Woche am Flughafen von Los Angeles und fragte nach, was es mit den Gerüchten auf sich habe, er würde Daniel Craig ab dem 26. "James Bond"-Film ersetzen. Der britisch-malaysische Schauspieler habe sich allerdings – wie es sich zumindest für einen Geheimagenten gehört – bedeckt gehalten. Er grinste nur breit und sagte sonst nichts.

Den Status hätte Henry jedenfalls: Nach den Hauptrollen in zwei Kinohits, die nur zwei Monate auseinander lagen, stieg der Schauspieler extrem schnell in die erste Liga der Filmindustrie auf. In dem Überraschungserfolg “Crazy Rich Asians” spielte er den männlichen Protagonisten, nachdem er sich in einem weltweiten Casting durchsetzte. Kurz danach sah man ihn bereits an der Seite von Blake Lively (31) und Anna Kendrick (33) in dem Drama “Nur ein kleiner Gefallen”.

Everett Collection / ActionPress Daniel Craig als James Bond in "James Bond 007: Spectre"

Anzeige

Getty Images Henry Golding bei den BAFTA British Academy Film Awards in London, Februar 2019

Anzeige

Everett Collection/ ActionPress Henry Golding und Anna Kendrick in "Nur ein kleiner Gefallen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de