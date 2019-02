An diesem Film kam einfach niemand vorbei! Vor ziemlich genau einem Jahr feierte “Black Panther” in den deutschen Kinos Premiere – und brach seitdem einen Rekord nach dem anderen. Der Science-Fiction-Streifen ist mittlerweile auf Platz neun der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und auch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung gilt der Streifen als einer der absoluten Favoriten. Selbst wenn das Marvel-Werk keinen Goldjungen holt: “Black Panther” hat schon jetzt Geschichte geschrieben!

Obwohl die begehrten Awards am 24. Februar bereits zum 91. Mal verliehen werden, gelang es einem Genre bisher nie einen Preis abzustauben: Die Superhelden- und auch die Comicbuch-Verfilmungen gingen bisher immer leer aus – bis jetzt! Mit der Nominierung in der Kategorie “Bester Film” hat “Black Panther”, in dem mit Chadwick Boseman (41) zum ersten Mal ein afroamerikanischer Held die Hauptrolle übernommen hat, also schon für einen Meilenstein in der Oscar-Historie gesorgt!

Insgesamt hat das Werk von Regisseur Ryan Coogler (32) Chancen auf sieben Auszeichnungen: In den Kategorien “Bestes Szenenbild”, “Bestes Kostümdesign”, “Beste Filmmusik”, “Bester Song”, “Bester Tonschnitt” und “Bester Ton” kann die Crew außerdem auf einen Gewinn hoffen. Was denkt ihr, wird "Black Panther" der Abräumer des Abends? Stimmt ab!

