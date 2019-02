Die Modewelt trauert seit Dienstagmittag um eine starke Persönlichkeit: Im Alter von 85 Jahren war Karl Lagerfeld (✝85) am 19. Februar überraschend gestorben. Der Designer hinterlässt ein großes Erbe – als Kreativdirektor der Modehäuser Chanel und Fendi galt er als einer der größten Fashion-Stars der vergangenen Jahrzehnte. In großer Trauer nahmen bereits zahlreiche Promis Abschied von der Ikone. Nun äußerte sich auch seine langjährige Muse und vermeintlicher Toyboy Baptiste Giabiconi (29) in einem rührenden Brief zum Verscheiden seines früheren Mentors.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte das Malemodel ein Schwarz-Weiß-Poträt des Hamburgers. In einem langen Text richtete sich Baptiste ganz emotional an den Verstorbenen: "Karl, mein Schutzengel. Seit wir uns getroffen haben, warst du mein Führer. Was hätte ich ohne dich getan? Ich denke an all die Menschen, die dir begegnet sind und die du für immer berührt hast!" Er sei stolz, den Weg an der Seite des 85-Jährigen gemeistert zu haben, obwohl es ein Weg voller Fallgruben gewesen sei. "Heute habe ich einen Teil von mir verloren, [...] einen Vater, ein Wahrzeichen, ein Teil meines Lebens geht mit dir weg. Du wirst für immer und ewig in meinem Herzen bleiben, ich liebe dich!", beendete Baptiste seinen Abschiedsbrief.

Der Modezar und sein Schützling hatten sich 2008 auf beruflichem Weg kennengelernt: Als Model für seine Hausmarke Karl Lagerfeld hatte der Franzose den Kostümbildner kennengelernt und später vermehrt für Chanel gearbeitet. Ob als vermeintlicher Toyboy, Ziehsohn oder seine Muse – das Verhältnis der beiden war immer sehr eng. Der 29-Jährige überließ Karl sogar seine Katze Choupette, die später die große Liebe des Künstlers wurde.

Getty Images Karl Lagerfeld bei der Eröffnung eines Chanel-Stores im Februar 2015 in Rom

Getty Images Baptiste Giabiconi und Karl Lagerfeld währen der Chanel Haute Couture Show im Januar 2013

Getty Images Baptiste Giabiconi auf dem Chanel-Laufsteg in Paris, Oktober 2010



