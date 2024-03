Erster Trailer: So wirkt Daniel Brühl als Karl Lagerfeld!

Daniel Brühl (45) wird bald in einem neuen Projekt auf Disney+ zu sehen sein. In der Serie "Becoming Karl Lagerfeld" wird der Schauspieler die Rolle des Modeschöpfers verkörpern. Nun veröffentlicht der Streamingdienst den ersten Trailer zur Show auf YouTube. Darin spielt der "Im Westen nichts Neues"-Darsteller den jungen Karl (✝85), der versucht, in der Pariser Modeszene Fuß zu fassen. Er trägt ausgefallene Samtanzüge und Brillen im Stil der 70er-Jahre. Seine Frisur wechselt, je nachdem, welche Ära im Leben des Designers dargestellt wird, zwischen einer Gelfrisur und dem berühmten Pferdeschwanz.

Daniel beschrieb die Verwandlung in den Künstler gegenüber Bild als schwierig. Er habe sogar Zeichen- und Modekurse in Paris besucht. "Es ist ein wirklich intensiver und anstrengender Prozess, der mich aber komplett erfüllt", verriet er. Es habe ihm besonders am Herzen gelegen, nicht einfach eine Parodie von Karl zu produzieren. Im Interview erzählte er, dass er sich deshalb sehr ausführlich mit dem Modemacher auseinandergesetzt habe: "Ich habe mir alles über den Mann angeschaut, es ist eine absolut faszinierende Rolle. Eine Rolle, die mir große Freude bereitet."

Im Sommer werden sich die Zuschauer selbst von Daniel in der Rolle des Modedesigners überzeugen können: Die Serie, basierend auf der Biografie "Kaiser Karl", gibt es ab dem siebten Juni auf Disney+ zu streamen. Allerdings sorgt der Trailer jetzt schon für Diskussionen. Auf YouTube schreibt ein Nutzer: "Tut mir leid, aber Daniel Brühl als Karl Lagerfeld ist wie Sekt und Champagner." Anderen gefällt der Schauspieler in seiner Rolle. Auf X schwärmt eine Userin: "Ich liebe ihn. Ich bin froh, dass er in der Serie mitmacht!"

Getty Images Daniel Brühl

Getty Images Designer Karl Lagerfeld 2008

