Große Sorge um Fußballer Sami Khedira (31): Bei dem Mittelfeldspieler musste diese Woche ein Herz-Eingriff durchgeführt werden! Nachdem der Weltmeister von 2014 am Dienstag beim Training gespürt hatte, dass sein Herz plötzlich schneller als sonst schlug, ordnete sein Verein Juventus Turin eine ärztliche Untersuchung an. Die Diagnose: Herzrhythmusstörungen! Nun gab der italienische Sportclub ein Update zum aktuellen Gesundheitszustand des Profi-Kickers!

Wie Bild berichtet, wurde der gebürtige Stuttgarter am Mittwoch von dem Spezialisten, Professor Fiorenzo Gaita, am Herz operiert. Vorab soll eine sogenannte Elektrophysiologische Untersuchung gemacht worden sein, bei der üblicherweise Art und Mechanismus von Herzrhythmusstörungen festgestellt werden. Danach wurde der minimale operative Eingriff vorgenommen, bei dem mittels eines Katheters Gewebe verödet wird, um das Problem der unregelmäßigen Herzschläge zu beseitigen. Der Verein bestätigte bereits, dass der Eingriff erfolgreich verlaufen sei und Sami in einem Monat wieder auf den Rasen zurückkehren werde.

Demnach muss Juventus Turin aktuell ohne den 31-Jährigen auskommen. Die Mannschaft tritt heute in der Champions League gegen Atletico Madrid an.

Alexander Hassenstein/GettyImages Sami Khedira, Fußballer

