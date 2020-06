Was für ein ehrliches Statement! Am Sonntagabend gab Mario Gomez (34) völlig überraschend das Ende seiner Spielerkarriere bekannt. Noch kurz zuvor stand er für seinen Heimatverein, den VfB Stuttgart auf dem Platz und bescherte ihm den Aufstieg in die erste Liga. Dies sollte jedoch seine letzte Mission sein – und dafür hat ihm sein Team bereits gedankt. Jetzt erreichen Mario auch von seinem ehemaligen Kollegen Sami Khedira (33) warme Worte.

Auf Instagram teilte der Juventus-Turin-Star eine Reihe von Bildern, die die beiden Fußballer bei ihren gemeinsamen Momenten auf dem Rasen zeigen. Darunter schrieb Sami: "Ein unglaublicher Fußballspieler, Freund und Teamkollege verlässt das Spielfeld." Er wünsche Mario für seine Zukunft nun nur das Beste. Der gebürtige Baden-Württemberger selbst, ließ den Post bislang noch unkommentiert.

Mario und Sami starteten ihre Profi-Karriere 2004 gemeinsam beim VfB Stuttgart. Fünf Jahre später trennten sich ihre beruflichen Wege jedoch, als der Deutsch-Spanier zum FC Bayern München wechselte. In der Nationalmannschaft fanden die beiden aber immer wieder zusammen. Ihr größter gemeinsamer Erfolg war der dritte Platz bei der WM 2010 in Südafrika.

Anzeige

Getty Images Mario Gomez im Juni 2020 in Sochi, Russland

Anzeige

Getty Images Mario Gomez und Sami Khedira, Fußballer

Anzeige

Getty Images Sami Khedira im Juni 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de