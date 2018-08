Auf ein erneutes Sommermärchen hofften die Fußballfans hierzulande bei der diesjährigen WM vergebens: Als Gruppenletzter schied das Team von Bundestrainer Joachim Löw (58) noch in der Vorrunde aus dem Turnier aus – und wurde dafür heftig kritisiert. Mesut Özil (29) und Mario Gomez (33) zogen nach der Pleite traurige Bilanz und erklärten vor wenigen Wochen ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Jetzt äußert sich auch Sami Khedira (31) über seine Zukunft in der deutschen Elf – wird auch er freiwillig den Rasen räumen?

Auf Facebook veröffentlichte der Sportler nun ein Statement, auf das seine Fans so lange gewartet haben. Sich aus der Affäre ziehen, kommt für Sami nicht infrage, wie er unmissverständlich klarmacht. "Nach einer guten Saison mit neun Toren bei Juventus und bei kompletter Fitness habe ich meine beiden schlechtesten Spiele des Jahres bei der WM abgeliefert. Das war richtig schlecht", gibt der 31-Jährige zu. Weiter schreibt er: "Die Kritik an mir und an uns ist absolut berechtigt." Ob er wenige Wochen nach der Blamage jetzt seine Konsequenzen daraus zieht und die Nationalmannschaft verlässt?

Die Entscheidung darüber überlässt der Kicker bewusst Bundestrainer Jogi. Sollte er erneut nominiert werden, wolle er auch weiterhin stolz und motiviert für sein Heimatland auf dem Feld stehen. Unterkriegen ließe er sich aber so oder so nicht: "Und wenn es für mich nicht reichen sollte, so gut kennen mich die meisten, wäre es für mich nur noch mehr Ansporn, weiter an mir zu arbeiten", erklärte Sami. Das sei er nicht nur dem DFB und seinen Liebsten schuldig, sondern allen voran sich selbst.

Shaun Botterill/Getty Images Mesut Özil und Sami Khedira nach dem WM-Aus 2018

Instagram / aussenrist15 Die DFB-Jungs kurz vor dem Abflug zur Fußball-WM 2018

Getty Images Sami Khedira bei einem Spiel für Deutschland

