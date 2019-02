Droht Katie Price (40) die nächste Trennung? Bei dem Ex-Playmate und ihrem Lover Kris Boyson hängt der Haussegen derzeit offenbar schief – der "Wohnmobil-Segen" um ganz genau zu sein. Die Fünffachmama und ihr neuer Schwarm hatten sich schon im Frühsommer 2018 kennen und lieben gelernt. Nun aber scheint eine Spanien-Tour im noblen, aber auch engen Wohnwagen etwas zu viel traute Zweisamkeit gewesen zu sein. Denn dabei gab es angeblich richtig Krach!

Wie das Onlineportal The Sun berichtet, waren die 40-Jährige und Kris gemeinsam mit Katies Mutter Amy in Spanien unterwegs. Die kleine Crew wurde dabei auch von Kameras begleitet, um die Bilder für Katies Reality-Show "My Crazy Life" nutzen zu können. Was da allerdings aufgenommen wurde, soll wenig nach romantischem Urlaubs-Liebesgeflüster aussehen. Ganz im Gegenteil: Es soll hart zur Sache gegangen sein. Ein Insider steckte dem Berichterstatter, Katie habe Kris "angeblafft und sei sehr mürrisch" gewesen. Die beiden hätten "den gesamten Urlaub lang über so ziemlich alles gestritten."

Dem Insider zufolge habe Katie dem 29-Jährigen auch eine Sucht nach Aufmerksamkeit vorgeworfen, nachdem dieser Bilder in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte. Hinzu komme, dass sie "auf all die Mädchen eifersüchtig war, die seine Bilder kommentiert und ihm Nachrichten geschickt haben."

Instagram / officialkatieprice Katie und Amy Price

Instagram / oficcialkatieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Fitnesstrainer

