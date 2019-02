Bald ist es soweit! Im April bekommen Prinz Harry (34) und Meghan (37) ihr erstes gemeinsames Kind. Anlässlich des royalen Nachwuchses veranstalteten Freunde und ehemalige Kollegen der hübschen Brünetten jetzt eine Babyparty in New York. Doch die Neu-Adlige reiste ganz alleine in den Big Apple – Ihr Gatte blieb derweil zu Hause. Der Brite musste in London schließlich seinen königlichen Pflichten nachkommen.

Auch wenn er wohl gerne beim Babyshower dabei gewesen wäre, musste sich der 34-Jährige um seine royalen Pflichten kümmern. So traf sich der Rotschopf laut Harper's Bazaar vergangenen Dienstag mit einer Gruppe Schulkinder der Initiative "Fit and Fed" in Südlondon – und konnte dabei schon mal seine Vater-Qualitäten unter Beweis stellen. Dieser Termin war für den Papa in spe gerade wohl eher eine Herzensangelegenheit als eine Pflichtveranstaltung.

Schon am nächsten Tag ging es für den jüngeren Bruder von Prinz William dann weiter zu den Royal Marines in den Dartmoor National Park in der englischen Grafschaft Devon. Als Captain General, also als das zeremonielle Oberhaupt der britischen Marineinfanterie, nahm er dort einen weiteren wichtigen Termin wahr und erinnerte sich daran, was es heißt, auch mal auf Dinge verzichten zu müssen. Wie er bereits in einem älteren Interview verriet: "Mein Militärdienst hat mir gezeigt, was Dienen, Pflicht und Opfer zu bringen wirklich bedeutet."

Getty Images Prinz Harry in London, 2019

Getty Images Prinz Harry beim Besuch einer Schule in Streatham im Februar 2019

Getty Images Prinz Harry auf einem Termin in England, 2019

