Bereits seit Wochen wird schon über eine mögliche Liebelei zwischen Caroline Flack (39) und ihrem heißen Personal Trainer Bradley Simmonds spekuliert. Nachdem die britische Fernsehmoderatorin letzte Woche erst auf Instagram ein Video von ihrem gemeinsamen Boxtraining hochgeladen hatte, schienen die Signale eindeutig und viele Follower hatten keine Zweifel mehr. Doch ein Insider spricht jetzt Klartext – und verrät, was wirklich zwischen Caroline und ihrem Trainer geht!

Nur "gute Freunde": Laut einem Bericht des britischen Mirror seien Caroline und Bradley kein Paar. Wie ein Freund der 39-jährigen Love Island-Moderatorin berichten soll, haben sich die beiden "nie gedatet". Caroline sei endlich wieder glücklich nach dem Liebes-Aus mit ihrem Ex Andrew Brady, date aktuell jedoch verschiedene Männer. "Sie ist kein Serien-Dater oder so was", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Sie hat nur ein bisschen Spaß." Mit Bradley habe sie sich während ihres intensiven Work-outs aber gut unterhalten. "Sie sind sehr gute Freunde, sie reden über alles", so der Informant.

Carolines Trennung im letzten Jahr sei ziemlich hart gewesen. Ihren Freunden zufolge habe sie in Chicago jedoch wieder "neue Kraft" geschöpft. Seitdem gehe es auch bei der Moderatorin wieder bergauf!

Instagram / carolineflack Caroline Flack mit ihrem Personaltrainer Bradley

Splash News Caroline Flack im Januar 2019

Splash News Caroline Flack und Ex-Freund Andrew Brady im März 2018

