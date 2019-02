Steckt Kris Jenner (63) hinter dem aktuellen Kardashian-Drama? Seit Dienstagabend heißt es, Tristan Thompson (27) habe Khloe Kardashian (34) mit einer engen Freundin der Familie betrogen: Jordyn Woods (21), der BFF von Kylie Jenner (21). Nachdem die Infos über den möglichen Seitensprung durchsickerten, hatten einige Fans sofort das Oberhaupt des Reality-TV-Clans im Verdacht: Hat Kris im Hintergrund die Fäden gezogen, um Tristan eine Falle zu stellen?

Unter den Instagram-Beiträgen von E!News wird der Fremdgeh-Skandal um Tristan und Jordyn heiß diskutiert. Das Timing macht einige User allerdings misstrauisch: In den USA soll die neue Keeping up with the Kardashians-Staffel am 31. März starten – in nur wenigen Wochen! Das Seitensprung-Drama wäre damit womöglich Teil der spannungsgeladenen, neuen Season. Auch Tristans erster Affären-Eklat aus dem Vorjahr wurde in der letztjährigen Staffel gezeigt. Zu viele Zufälle für einige Fans: "Ich würde Geld darauf verwetten, dass Mastermind Kris dahintersteckt." Bedeutet das etwa, sie brachte die Geschichte überhaupt erst in Umlauf?

Oder hat die 63-Jährige gar dafür gesorgt, dass Tristan ausgerechnet mit einer Vertrauten der Familie anbandeln würde? Einige Fans halten es für unwahrscheinlich, dass sich ausgerechnet Jordyn an ihn 'ranmachen würde – immerhin gefährdet sie damit die Freundschaft zu ihrer vermögenden und einflussreichen BFF. Darum vermuten manche, sie sei Teil eines Plans. "Ich denke, sie haben Jordyn als Köder benutzt und Tristan hat angebissen", präsentierte ein User seine Theorie.

Photographer Group / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson in Los Angeles

Pap Nation / Splash News Kris Jenner und Khloe Kardashian in Los Angeles

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Kylie Jenner

