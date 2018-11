Wenn man Teil einer Reality-Show ist, lassen sich Fehltritte nicht einfach so vergessen – davon könnte Tristan Thompson (27) ein Liedchen singen. Er verdient zwar als Basketballspieler seine Brötchen, datet aber TV-Star Khloe Kardashian (34). Vor wenigen Monaten hatte der Sportler seine damals hochschwangere Freundin betrogen, was nicht nur zur verfrühten Geburt der gemeinsamen Tochter True Thompson führte, sondern auch zur Trennung des Paares. Währenddessen immer mit dabei: Die Kameras von Keeping up with the Kardashians!

Obwohl Khloe und Tristan wieder zusammen sind, kommt eine harte Probe auf sie zu – die vor allem der Fremdgeher fürchte: Sein Betrug wird im kommenden Teil der Reality-Serie wieder aufgerollt! "Die nächste Folge lässt ihn durchdrehen. Darin kommt er ganz und gar nicht gut weg", plaudert ein Insider gegenüber HollywoodLife aus. Tristan wisse, dass er einige Fehler gemacht hat, könne allerdings getrost darauf verzichten, dass die Show seine Probleme noch einmal breit tritt.

Während der 27-Jährige um seinen Ruf fürchtet, steht Khloe dem Ganzen in einem Twitter-Beitrag anders entgegen: "Es ist sehr hart, das Schlechte noch einmal zu erleben, aber so spielt das Leben", erklärt sie. So werde die Folge am 4. November tatsächlich extrem, aber sie habe sich eben darauf eingelassen, die guten Momente als auch die schlechten Erfahrungen ihres Lebens festzuhalten.

