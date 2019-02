Damit hätte Andrej Mangold (32) wohl nicht gerechnet. Der Basketballer muss als aktueller Bachelor einige schwierige Entscheidungen treffen, denn die diesjährige Staffel der Kuppelshow neigt sich dem Ende. Doch seine Wahl für das Finale des Flirt-Formats stieß auf große Ablehnung: Anstelle von Jennifer Lange und Evanthia Benetatou hätten viele Zuschauer lieber Vanessa Prinz dort gesehen. Jetzt wehrt sich der Sportler aber gegen den Shitstorm, den er im Netz erhielt.

Anscheinend hatten die Anhänger der Sendung ein gesundes Maß überschritten und seinen Entschluss über die letzten beiden Bewerberinnen eben alles andere als still und leise akzeptiert. "Leute, es ist in Ordnung, wenn manche von euch sauer sind und Kritik äußern. Aber mich persönlich zu beleidigen, ist unnötig. Nutzt eure wertvolle Zeit für etwas Sinnvolleres, als Hass zu verbreiten", schreibt der 32-Jährige in einer Textnachricht in seiner Instagram-Story. Als Rosenkavalier sei die Wahl seiner Finalistinnen eben seine Entscheidung und nicht die der Zuschauer.

Zudem erklärt der Hannoveraner nochmals, worin der große Unterschied zwischen einem Betrachter und einem Teilnehmer der Show bestünde. "Ihr seht einen 120-Minuten-Zusammenschnitt einer ganzen Woche und wisst gar nicht, was alles passiert ist", macht Andrej deutlich. Daher könne er jedoch verstehen, dass die Zuschauer einen anderen Blick auf die Dinge oder auch Personen hätten.

