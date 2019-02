Obwohl sie aus der Sendung flog, ist Vanessa Prinz von Andrej Mangolds (32) emotionaler Art begeistert! Kurz vor dem Finale gab Bachelor Andrej der hübschen Blondine einen Korb. Doch die Schwäbin scheint ihm das nicht übel zu nehmen: Nach der Show schwärmt sie immer noch von den Trösterqualitäten des TV-Junggesellen. Andrej kann nämlich offenbar beides: emotional sein und eine starke Schulter zum Anlehnen bieten!

Nach jeder "Bachelor"-Folge kommen in der Show Jetzt reden die Frauen die verschmähten Kandidatinnen noch einmal zu Wort. Am Mittwoch wurde dabei vor allem ein Date mit dem TV-Traummann heiß diskutiert. So hatte Andrej Vanessa in einer früheren Folge küssen wollen, doch sie schreckte zurück, fing sogar an zu weinen. "Das war mir total peinlich, dass ich da so einen Ausbruch hatte", erklärte die Blondine jetzt in der Sendung. Dass Andrej damals sofort zur Stelle war, um sie zu trösten, gefällt Vanessa immer noch an ihm."Das war total süß, dass er da so mitgefühlt hat. Das ist aber auch etwas Besonderes. Das kann nicht jeder Mann. Er hat das echt gut gemacht. Er ist ein toller Tröster", sagte sie.

Auch der Bachelor selbst verdrückte auf seiner Suche nach der großen Liebe schon die eine oder andere Träne – und kassierte dafür im Netz bereits eine Menge Lacher. Vanessa weiß, dass der Unternehmer auch anders kann: "Ich muss zu seiner Verteidigung sagen: Er kann beides. Er ist jetzt nicht nur so ein Weichei, der die ganze Zeit nur weint."

