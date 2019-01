Candle-Light-Dinner mit Überraschung bei Der Bachelor! Auch in Folge fünf der Kuppel-Show setzt Andrej Mangold (32) alles daran, unter den noch verbliebenen Kandidatinnen seine große Liebe zu finden. Neben romantischen Stunden mit Stefanie Gebhardt gönnt sich der Junggeselle auch ein kurzfristiges Einzeldate mit Vanessa Prinz. Bei einem Abendessen im Freien wird es ganz schön emotional – doch als Andrej sie küssen will, erteilt Vanessa ihm eine Abfuhr!

Romantischer hätte das Date nicht sein können: Nach tiefgründigen Gesprächen und einer Überraschungs-Videobotschaft von Vanessas Schwester Valerie lassen die beiden den Abend auf einer Couch unterm Sternenhimmel ausklingen. Als sie sich gegenseitig mit Streicheleinheiten verwöhnen, will der Rosenkavalier der Kandidatin noch näherkommen und setzt zu einem Kuss an. "Das Einzige, was in deinem Kopf vorgeht, ist: Ist der Moment jetzt richtig, oder ist er noch nicht richtig?", beschreibt Andrej seine Annäherungsversuche im Interview. Doch kurz bevor sich ihre Lippen berühren, macht Vanessa einen Rückzieher. "Es ist einfach nur eine Hemmung, die ich noch in mir habe", erklärt sich die 26-Jährige.

Im Interview erzählt die Accessoire-Designerin, dass sie sich noch nicht richtig fallen lassen kann – sie habe immer im Hinterkopf, dass sie nicht die Einzige ist, die um den Basketballer buhlt. Trotz des Kuss-Korbes ist sich Andrej sicher: "Das gute Gefühl, das ich habe, wurde mehr als bestätigt", sagt er und belohnt Vanessa mit einer Rose.

