Daniela Katzenberger (32) plant kein zweites Kind mehr! Die Kultblondine und ihr Ehemann Lucas Cordalis (51) wurden 2015 zum ersten Mal Eltern. Die kleine Sophia ist mittlerweile schon drei Jahre alt und hält ihre Mama und ihren Papa ganz schön auf Trab. Trotzdem wünschten sich die beiden TV-Stars schon bald weiteren Nachwuchs – der lässt aber bis heute auf sich warten. Mittlerweile haben Daniela und Lucas den Wunsch nach einem zweiten Kind allerdings begraben. Im Promiflash-Interview verrät Daniela jetzt die Gründe dafür!

Seit Monaten warten Danis Fans nur auf eins: ein zweites Katzenberger-Baby! Immer wieder wird die 32-Jährige mit Fragen zur Familienplanung bombardiert. Auf jedem etwas unvorteilhaften Foto wird ihr sofort ein Babybauch angedichtet. Dieser Druck war der Katze irgendwann einfach zu viel. "Ich habe ja auch extra gepostet, dass ich meine Tage bekommen hab und so. Das weiß ja jetzt auch wirklich jeder. Einfach, um uns selber den Druck zu nehmen, aber auch euch als Presse. Einfach, dass wir nicht das Gefühl haben, dass da jeder so drauf wartet", erklärt Daniela ihre Entscheidung.

Dabei hat die TV-Beauty die Gerüchteküche häufig selbst zum Brodeln gebracht. Immer wieder postete sie Bilder mit Schwangerschaftstests, Gewürzgurken oder sogenannten "Foodbabys" – und sorgte so in der Vergangenheit selbst für viele Spekulationen. Aber was hat es damit auf sich, wenn der Kinderwunsch doch eigentlich schon Geschichte ist? "Das Interesse ist da und wenn jeder so darauf wartet, dann kommt garantiert nichts. Dann macht man sich selber so einen Druck oder man reitet eben die Welle mit. Man macht sich da auch so ein bisschen einen Spaß draus", verrät Dani gegenüber Promiflash.

ActionPress / wcrART / face to face Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger zeigt positive Schwangerschaftstests

