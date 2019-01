Verdächtige Andeutungen von Daniela Katzenberger (32)! Den diesjährigen Jahreswechsel krönte die Kultblondine mit einem süßen Rückblick: Vor genau vier Jahren an Silvester erfuhr sie, dass sie ein Kind bekommen wird. An den aufregenden Tag erinnerte sich die stolze Mama mit einem Bild, auf dem sie zwei positive Schwangerschaftstests in die Kamera hielt. Doch nicht nur damit zeigte Daniela, dass das Thema weiterer Nachwuchs im Moment bei ihr sehr präsent zu sein scheint.

Abgesehen von dem Throwback-Bild postete die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story am Silvestertag einen Beitrag aus dem Supermarkt. Zu sehen war ein Regal voller Gewürzgurken. "Wenn du Bock auf Gurken hast, du dich aber nicht traust sie zu kaufen, weil sonst jeder wieder denkt, dass du schwanger bist", schrieb Dani scherzend dazu. Auch am Dienstag ließ sich der Realitystar in einer zweideutigen Pose ablichten: Die Unternehmerin teilte ein Pic im Bikini, auf dem sie ihren gewölbten Bauch zur Geltung brachte. "Das Resümee des diesjährigen Weihnachtsfestes auf einem Bild", kommentierte sie den Schnappschuss. Ob Daniela mit dem Bäuchlein wirklich nur ihr Foodbaby zeigen wollte, wie sie es in einem Hashtag schrieb?

Im Interview mit Promiflash verriet die Katze bereits, dass sie und Lucas Cordalis (51) sich schon länger ein zweites Kind wünschen. "Ich will ja unbedingt ein Sommerkind wie bei Sophia – und Sophia ist ja an Nikolaus gezeugt worden", gestand Daniela. Denkt ihr, dass sie mit ihren Postings Andeutungen auf eine erneute Schwangerschaft machte? Stimmt ab!

ActionPress / wcrART / face to face Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia an Weihnachten 2015 und 2018

