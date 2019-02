Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) erwarten Ende April ihr erstes gemeinsames Kind. Während die hochschwangere Herzogin für wenige Tage in die USA gereist ist, um in New York mit Freundinnen wie Serena Williams (37) oder auch Amal Clooney (41) ihre Baby-Shower zu feiern, besuchte Harry in London eine Schule. Und bei dieser Gelegenheit konnte der Prinz seine Papa-Qualitäten auf die Probe stellen!

Anlässlich der Initiative "Fit and Fed" einer Londoner Schule im Stadtteil Streatham verbrachte der Royal einen Tag mit den Schülern, die von dem Programm profitieren, das ihnen den Zugang zu Sportstunden und zu einem gesunden Essen ermöglicht. Fotos von dem Besuch des 34-Jährigen und das Lächeln des werdenden Vaters darauf beweisen: Harry scheint gewappnet zu sein für den ersten Nachwuchs mit Ehefrau Meghan! Entspannt beteiligte sich der Enkel von Queen Elizabeth II. (92) bei der Essensausgabe an die Schüler und gesellte sich später zu anderen Kindern, die auf dem Trampolin sprangen.

Die Schule bedankte sich bei Harry mit einem Geschenk. Während des Besuches wurde dem Prinzen ein riesiger Teddybär überreicht, der offenbar als Geschenk für Harry und Meghans Baby gedacht war. Nach dem fünftägigen Aufenthalt der ehemaligen Schauspielerin im Big Apple steht bereits die nächste gemeinsame Reise für das königliche Ehepaar an: Die beiden fliegen als Nächstes gemeinsam nach Marokko.

Getty Images Prinz Harry beim Besuch einer Schule im Londoner Stadtteil Streatham

Getty Images Prinz Harry in Streatham im Februar 2019

Getty Images Prinz Harry mit einem Schüler in London

