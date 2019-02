Die Würfel sind gefallen! Am kommenden Sonntag findet die 91. Oscar-Verleihung statt. Dann werden die nominierten Hollywood-Stars endlich erfahren, ob sie zu den glücklichen Gewinnern eines Acadamy Awards gehören. Bis dahin heißt es für Rami Malek (37), Lady Gaga (32) und all die anderen Nominierten: Daumen drücken! Die Sieger der begehrten Trophäe stehen allerdings bereits fest: Das Voting ist vorbei und die Stimmzettel wurden inzwischen abgegeben!

Die Oscar-Statuen werden von der US-amerikanischen Organisation Acadamy of Motion Picture Arts and Sciences verliehen, deren Mitglieder über die Gewinner abstimmen. Die rund 8000 Stimmberechtigten durften bis vergangenen Dienstag ihre Favoriten auswählen – das Verfahren ist damit abgeschlossen. Wie geht es nun weiter? Als nächstes sind die Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) an der Reihe: Sie zählen die eingegangenen Stimmzettel aus und am Sonntag werden die Ergebnisse zu der Award-Show gebracht.

Vor zwei Jahren sorgte ein für ein PwC-Mitarbeiter für einen der größten Aufreger der Oscar-Geschichte: Als die Kategorie Bester Film an der Reihe war, händigte Brian Cullinan den Laudatoren Faye Dunaway (78) und Warren Beatty (81) den falschen Umschlag aus. So wurde zunächst fälschlicherweise "La La Land" als Bester Film ausgerufen, bevor der Fehler korrigiert wurde: "Moonlight" war der eigentliche Gewinner.

Everett Collection Poster von "Bohemian Rhapsody" mit Rami Malek als Freddie Mercury

Anzeige

Rob Latour/REX/Shutterstock/ActionPress Martha Ruiz und Brian Cullinan, Wirtschaftsprüfer bei PwC

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images "Moonlight"-Crew bei den Oscars 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de