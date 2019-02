Bedeutet das sein Karriere-Aus? Vor wenigen Tagen gab Jussie Smollett (35) an, von zwei Männern aufgrund seiner Hautfarbe und seiner Homosexualität angegriffen worden zu sein: Der Empire-Star sei von den mutmaßlichen Tätern beschimpft und attackiert worden. Fand der Überfall jedoch wirklich so statt oder war alles nur ein abgekartetes Spiel? Der Schauspieler wurde deshalb wegen Falschaussage angeklagt und nur wenige Stunden später von der Polizei in Chicago verhaftet!

Via Twitter wurde diese Info von Polizeisprecher Anthony Guglielmi bekannt gegeben. Noch kurz vorher ließen die Anwälte des Schauspielers gegenüber HollywoodLife verlauten: "Wie für jeden anderen Bürger gilt auch für Herrn Smollett die Unschuldsvermutung [...]. Wir beabsichtigen daher, eine gründliche Ermittlung durchzuführen und eine aggressive Verteidigung aufzubauen." Die Beweise waren jedoch offenbar doch ausreichend, um Jussie in Polizeigewahrsam zu nehmen.

Nachdem öffentlich spekuliert wurde, dass der Angriff vom 35-Jährigen selbst eingefädelt worden sei, verlor Jussie bereits die Hälfte seiner Szenen in "Empire". Und jetzt muss die Serie sogar erst einmal komplett auf ihren Darsteller verzichten, vielleicht sogar für Jahre: Bei einer Verurteilung könnte der US-Amerikaner bis zu drei Jahre ins Gefängnis wandern.

Dia Dipasupil/Getty Images Jussie Smollett bei einer Veranstaltung in New York, Mai 2018

Getty Images Jussie Smollett bei einem Konzert in Los Angeles

Getty Images Jussie Smollett, Schauspieler und Sänger

