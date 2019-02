Es bleibt weiterhin spannend! Medien und Fans spekulieren schon länger – lösen sich Die Ärzte jetzt auf oder nicht? Ein Quiz auf der offiziellen Homepage der Punkrock-Band legt das nahe. Mittlerweile sind die ersten zwei Buchstaben "A" und "B" veröffentlicht, sechs fehlen jetzt noch. Der Verdacht des "Abschieds" erhärtet sich. Und jetzt hat Schlagzeuger Bela B. für noch mehr Furore gesorgt: Auch als er direkt danach gefragt wurde, drückte er sich um ein Statement!

Bela B. war am Donnerstag in Jan Böhmermanns (37) Show "Neo Magazin Royale" zu Gast. Als der Moderator das Band-Mitglied ganz direkt fragte "Löst ihr euch auf?", hob Bela den Zeigefinger, holte Luft – und dann stockte das Bild für mehrere Sekunden! Als es endlich weiter ging, wurden Fans noch beunruhigter: Jan wirkte, als hätte er eine schlimme Nachricht zu verdauen und machte dann "um runterzukommen" im Programm weiter. Das klingt nicht gut!

Dabei hatten sich Anhänger der selbst ernannten besten Band der Welt vergangenen Sommer so gefreut! Nach sechs Jahren kündigten die Musiker an, in diesem Jahr bei Rock am Ring und Rock im Park aufzutreten. Werden die Konzerte bei einer Band-Auflösung noch stattfinden? Vielleicht kommt man der Antwort schon bald näher: Der dritte Buchstabe soll heute Nacht aufgedeckt werden!

Becher/WENN.com Bela B., Musiker

Sepp Spiegl / Photoweb/ActionPress Jan Böhmermann im "Neo Magazin Royal"-Studio

United Archives GmbH Die Ärzte, 1998

