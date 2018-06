Seit fünf Jahren ist es um Die Ärzte ziemlich still geworden. Die Punkrock-Band aus Berlin gründete sich im Jahr 1982 und surfte nach einer etwas längeren Pause seit 1993 mit den Mitgliedern Farin Urlaub (54), Bela B. und Rodrigo González auf der Erfolgswelle. Nun feiern die drei Jungs im nächsten Jahr ihr Bühnencomeback: Die Ärzte werden 2019 bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten!

Via Instagram bestätigte Deutschlands größtes Festival diese News höchstpersönlich. "Das gibt‘s 2019 nur zweimal und absolut exklusiv bei Rock am Ring und Rock im Park. Die ersten und garantiert einzigen Auftritte der Ärzte in Deutschland in 2019 nach sechsjähriger Live-Pause", hieß es in dem Statement auf ihrem Social-Media-Kanal. Zuletzt spielte die Band 2007 auf den beiden Open Airs ihre Konzerte. Damit gab die Veranstaltung noch während des laufenden Festivals den ersten Headliner für das kommende Jahr bekannt.

Fans der "besten Band der Welt" rasteten unter diesem Beitrag komplett aus: "Kann mich mal jemand wiederbeleben?!", "Waaaas? Wie geil!" oder "Das lasse ich mir nicht entgehen", schrieben drei aufgeregte User. Freut ihr euch auf das Comeback der Punk-Group? Stimmt in der Umfrage ab!

