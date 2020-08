Während im vergangenen Jahr noch alle Fans von Die Ärzte um das Fortbestehen der Band bangten, gibt es jetzt doch noch größten Grund zur Freude! Denn 2019 schockten die Berliner noch mit einem Rätsel auf ihrer Webseite, in dem das Wort "Abschied" als Ergebnis herauskam. Kurz darauf entwarnte das Trio aber mit einer gleichnamigen Single und einer für Ende dieses Jahres geplanten Tournee. In der Nacht zum Freitag erschien zudem der Song "Morgens Pauken", mit dem die Kult-Band ihr neues Album promoten: Im kommenden Oktober wird das Sammelwerk namens "Hell" erscheinen!

Das genaue Veröffentlichungsdatum des Albums wurde zusammen mit der ersten Single-Auskopplung verkündet. In der Beschreibung zum Musikvideo auf YouTube kündigen Farin Urlaub (56), Bela B und Rodrigo González an: "Das Album 'Hell' erscheint am 23. Oktober 2020." Auf der Seite bademeister.com ist zudem das Cover der Platte zu sehen – die drei Musiker schauen auf dem Schwarz-Weiß-Foto ohne Pupillen von oben herab in die Kamera. Eine Tracklist wurde zwar noch nicht veröffentlicht, klar ist jedoch, dass "Hell" den Fans 61 Minuten neue Ärzte-Musik liefern wird.

"Hell" wird das mittlerweile 14. Studioalbum der Band – und das erste seit acht Jahren. Bevor es jedoch so weit ist, sorgt "Morgens Pauken" erstmal für einen Ohrwurm. Und eine schöne Überraschung erwartete die Musik-Liebhaber dabei auch noch. Denn während die ersten Single-Auskopplungen eines neuen Albums meist von Farin oder Bela gesungen wurden, durfte dieses Mal Rod ans Mikro.

Anzeige

ActionPress Die Ärzte, 1995

Anzeige

ActionPress Farin Urlaub, 2008

Anzeige

PUBLIC ADDRESS / actionpress Farin Urlaub und Bela B bei Rock am Ring 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de