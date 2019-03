Das Rätsel ist gelöst! Über einen Monat mussten die Fans der Band Die Ärzte bangen. Auf der Website der Musiker erschienen nach und nach Buchstaben, die am Ende das Wort "Abschied" ergaben. Viele befürchteten, dass die Punkrocker damit das Band-Aus bekannt geben würden. Doch Fans können aufatmen – es gibt tolle Neuigkeiten: Die selbst ernannte "Beste Band der Welt" bleibt bestehen!

Wie das Trio nun auf ihrer offiziellen Homepage bademeister.com bestätigt, bleiben sie ihren Fans nicht nur erhalten, sondern kündigen mit "Abschied" auch ihren brandneuen Song an! Dazu produzierten die Musiker auch gleich zwei Videos. Ein Clip ist als "vegetarisch" gekennzeichnet und zeigt drei Spiegeleier, die langsam in einer Pfanne verbrennen. Der gleiche Vorgang wird in dem "veganen" Video anhand von drei Tomatenscheiben gezeigt. "Los komm, wir sterben endlich aus, denn das ist besser für die Welt", singt unterdessen Frontsänger Farin Urlaub (55).

Eine gute Nachricht folgt der nächsten! Erst im vergangenen Sommer rückten Die Ärzte mit der freudigen Botschaft heraus, dass sie nach sechs Jahren ein Comeback auf der Bühne haben werden. Sie werden 2019 mit den Festivals Rock am Ring und Rock im Park starten!

PUBLIC ADDRESS / actionpress Farin Urlaub bei Rock am Ring 2007

PUBLIC ADDRESS / actionpress Farin Urlaub und Rodrigo González bei Rock am Ring 2007

United Archives GmbH Die Ärzte, 1998

