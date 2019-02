Danielle Lloyd (35) muss durch die Hölle gegangen sein! Als Glamour-Model und ehemalige "Miss England" und "Miss Great Britain" schlug die heute 35-Jährige Kapital aus ihrem Körper. Immer wieder legte sie sich unters Messer, wollte den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Dieser Zeit hat die Britin heute den Rücken gekehrt, doch zahlte sie einen hohen Preis: Nach einer Brust-OP verlor Danielle fast drei Liter Blut!

Mehrere Brust-OPs sollten der Celebrity Big Brother-Teilnehmerin den Weg zum perfekten Körper ebnen. "Nach einer meiner Operationen schwollen meine Brüste auf die Größe meines Kopfes an", erzählt sie in der TV-Show Lorraine. "Ich hatte an der linken Brustseite ein kleines Loch, das sich infiziert hat und eines Morgens bin ich in einem Becken aus blutigem Wasser aufgewacht. Es war das Schrecklichste überhaupt." Die Ärzte entdeckten ein Blutgerinnsel, bei der Notoperation zur Entfernung der Implantate verlor Danielle mehr als 2,8 Liter Blut und entkam nur knapp dem Tod.

Heute weiß die vierfache Mutter um die Gefahren solcher Operationen und möchte vor allem ihren Fans klarmachen, welche Folgen der Schönheitswahn haben kann. Sie bereut jeden einzelnen Tag, an dem sie mit ihrem Körper gespielt hat – und ihr Leben im Zeichen der Schönheit aufs Spiel setzte. Heute kommen für Danielle genau aus diesem Grund nur noch nicht-invasive Methoden infrage.

Getty Images Danielle Lloyd in London

Anzeige

Getty Images Danielle Lloyd bei den Pride of Britain Awards 2018

Anzeige

Flynet - Splash News Danielle Lloyd bei den Pride of Birmingham Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de