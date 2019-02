Das Gesicht schmerzverzerrt, das linke Bein mit einer dicken, schwarzen Schiene geschützt, so grüßte Zac Efron (31) vor knapp zwei Wochen seine Follower aus dem Krankenhausbett. Dazu teilte der Filmstar locker mit, er habe sich zwar beim Snowboarden das Kreuzband gerissen, aber dennoch gehe es ihm ganz gut. Und wie geht es ihm heute – nach dem Eingriff? Auch dazu gibt es jetzt gute Neuigkeiten!

"Ich fühle mich frisch. Jeden Tag einen Schritt vorwärts nach der OP", lässt Zac seine Fans erneut über Instagram wissen. Dazu veröffentlicht er ein Foto, auf dem seine blonden Haare gerade in Form gebracht werden. Die Follower freut es, dass es für den Schauspieler vorangeht: Zac erntet binnen Stunden mehr als 2,7 Millionen Likes, Glückwünsche von beruhigten Fans und wird, wie immer, mit Liebeserklärungen geradezu überschüttet. "Du siehst so gut aus", heißt es hier oder auch: "Er ist einfach so hübsch, und er ist ein fantastischer Schauspieler, den ich in Filmen liebe."

Tatsächlich wird den Fans des Frauenschwarms in Sachen Filmen derzeit einiges geboten. So hat der High School Musical-Star in der Joe-Berlinger-Verfilmung über den Serienkiller Ted Bundy (✝42) die düstere Hauptrolle übernommen. Der Film mit dem Titel "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" feierte im Januar auf dem Sundance Film Festival in den USA schon seine Premiere.

Instagram / zacefron Zac Efron, Schauspieler

Twitter / Zac Efron Zac Efron nach seinem Kreuzbandriss

Getty Images Zac Efron bei den Golden Globes 2018

