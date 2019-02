R. Kellys (52) angeblicher, perfider Sex-Kult hat immer mehr Konsequenzen! Seit mehreren Jahren wird dem berühmten R’n’B-Sänger vorgeworfen, er habe sich an minderjährigen Mädchen vergriffen. Nachdem der Musiker bei einer ersten Gerichtsverhandlung wegen Sex mit einer 14-Jährigen trotz eines Beweisvideos 2008 freigesprochen wurde, bereitet ihm der angebliche Tatort jetzt wieder Probleme: Nach einem neuen Gerichtsurteil will R. Kelly sein Aufnahmestudio aufgeben.

Ende Januar schränkte ein Richter dem 52-Jährigen den Zugang zu dem Gebäude ein – er dürfe nur noch von neun bis 17 Uhr hinein. Der Künstler beschloss deshalb nun laut TMZ, sein Studio komplett aufzugeben, da seine Kreativität so nicht fließen könne. Er suche nun ein neues Studio, zu dem er 24 Stunden Zugang hätte. Die Einschränkung erfolgte, weil Kelly laut Gerichtsdokumenten ganze 66 Mal gegen die Bauverordnung verstoßen habe und dabei unter anderem unangemeldet eine Sauna und eine Bar eingebaut habe.

In dem Studio hat nicht nur R. Kelly viele seiner großen Hits produziert, sondern angeblich auch mehrere junge Frauen und Mädchen in seinem Sex-Kult gehalten und sexuelle Handlungen an ihnen vollzogen. In der vor Kurzem erschienenen Doku "Surviving R. Kelly" wird das Gebäude als zentraler Ort seines angeblichen Psycho-Spieles mit den Opfern beschrieben. Mehrere Schlafzimmer sollen dort eingerichtet worden sein, erzählten die Betroffenen. Die Chicagoer Polizei durchsuchte das Studio letzte Woche bei einer Razzia und so kam es zu dem richterlichen Beschluss.

Getty Images Das Tonstudio von R. Kelly in Chicago von außen

Michael Loccisano/Getty Images R. Kelly bei der New York Fashion Week

Al Bello/Getty Images) R. Kelly, Musikstar

