Das Interesse an Sarah Lombardis (26) Liebesleben ist momentan mal wieder grenzenlos. Erst am Mittwoch berichteten einige Medien über die Trennung der Sängerin von ihrem Freund Roberto. Die Musikerin selbst äußerte sich zu den Vermutungen bislang allerdings noch nicht. Ob Sarah heute Abend im TV mehr über ihr Liebesleben preisgibt? Immerhin bekommt die junge Mutter vor laufender Kamera eine Art Antrag!

Ab 20.15 Uhr ist Sarah am Freitagabend bei der Show "Das große Promi-Flaschendrehen" auf Sat.1 zu Gast. In der Sendung, die den jugendlichen Spiele-Klassiker noch einmal neu interpretiert, müssen die VIPs sich den Kategorien Wahrheit oder Pflicht stellen und somit Fragen beantworten oder eine Aufgabe bewältigen. Und wie kommt es da plötzlich zu einem Antrag für Sarah? Ganz einfach: Komiker Bastian Bielendorfer nutzt eine Spielrunde, um romantisch vor der Dancing on Ice-Siegerin auf die Knie zu gehen. "Sarah, als ich dich heute das erste Mal gesehen hab, wie du diesen Ballon aufgeblasen hast, bekam ich die Inspiration, dich zu fragen: Willst du meine Bläserin werden?", albert der Unterhaltungskünstler.

Im wahren Leben scheint Sarahs Liebesglück gerade nicht ganz so rosig zu verlaufen. Wie Bunte berichtet, soll Ex-Freund Roberto das Vertrauen der Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (26) missbraucht haben. Was damit konkret gemeint ist, ist noch nicht bekannt.

SAT.1/Willi Weber Janine Kunze und Sarah Lombardi bei "Das große Promi-Flaschendrehen"

SAT.1/Willi Weber Hugo Egon Balder und Sarah Lombardi mit einem Unbekannten

SAT.1/Willi Weber Sarah Lombardi bei "Das große Promi-Flaschendrehen"

