Sie alle feiern den verstorbenen Publikumsliebling! Der tragische Tod von Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) hatte ganz Deutschland in Trauer versetzt. Der Verlust des Musikers ging nicht nur dessen Witwe Daniela (41) und den gemeinsamen Kindern nahe – auch Jens' Kollegen und Fans traf die Nachricht schwer. An diesem Wochenende kamen alle zusammen, um dem Verstorbenen auf ganz besondere Art und Weise zu gedenken!

Am Samstag ging es in der Grugahalle in Essen aber bei Weitem nicht nur traurig zu: Um den zu seinen Lebzeiten immer strahlenden Jens würdig zu feiern, widmeten ihm seine Ballermann-Freunde einige Hits. Mickie Krause (48), Jürgen Drews (73), Mia Julia (32), Lorenz Büffel, Achim Petry und sogar Menderes (34) heizten die Bühne der Benefizveranstaltung ein! Daniela und deren ebenfalls anwesenden Tochter Jada schien das denkwürdige Event zuzusagen: Bilder des Abends zeigen die Frauen nicht nur in Tränen aufgelöst – die 41-Jährige hatte zwischenzeitlich sogar ein Lächeln im Gesicht!

Kein Wunder: Die aufgetretenen Schlagerstars standen den Büchners nicht nur von der Bühne aus bei – besonders Mia Julia verbrachte mit Jens' Familie auch abseits des Mikrofons viel Zeit. Einige Aufnahmen zeigen sie sogar in vertrauter Umarmung mit Daniela.

P.Hoffmann/WENN.com Menderes bei der "Goodbye Jens"-Benefizveranstaltung in Essen

P.Hoffmann/WENN.com Mia Julia, Schlagerstar

P.Hoffmann/WENN.com Jürgen Drews, Musiker

