Papa mit fast 60? Sean Bean (59) hat bereits reichlich gelebt und vor allem geliebt. Der britische Schauspieler, der unter anderem aus “Der Herr der Ringe” bekannt ist, ist mittlerweile zum fünften Mal verheiratet. Zwischen der Hochzeit mit seiner Jugendliebe Debra James und seiner jetzigen Ehefrau Ashley Moore liegen fast 30 Jahre, drei weitere Ehen sowie drei Kinder. Der 59-Jährige hat aber dennoch die Familienplanung nicht abgeschlossen: Sean wäre bereit für weiteren Nachwuchs mit Ashley!

In einem Interview mit The Times erklärte er, dass seine drei Töchter von zwei Frauen ihn nicht davon abgebracht haben, ein viertes Kind in Erwägung zu ziehen. Auf Nachfrage könne sich Sean eine größere Familie vorstellen – vor allem wegen einer ganz bestimmten Person: “Wahrscheinlich, ja. Mit Ashley, ja. Das wär toll”, offenbarte der Brite. Aus seiner zweiten Ehe stammen die 31-jährige Lorna sowie die 27-jährige Molly, in seiner dritten Ehe wurde Sean Vater der heute 20-jährigen Evie Natasha.

Sean und Ashley heirateten 2017 nach einer fünfjährigen Beziehung. Die beiden lernten sich in einem Pub im Norden Londons kennen: “Ich war öfter mal da, aber es war das erste Mal, dass sie dort war. Wir haben uns sofort gut verstanden”, resümierte der Hottie im Interview. Denkt ihr, die zwei bekommen wirklich bald gemeinsamen Nachwuchs? Stimmt ab!

Getty Images Schauspieler Sean Bean bei einem Interview zu "The Frankenstein Chronicles", 2016

Getty Images Sean Bean, Schauspieler

Jeff Spicer/Getty Images Sean Bean mit seiner Frau Ashley Moore bei den Virgin TV BAFTA Television Awards 2017

