Große Reunion der neuen und alten "Game of Thrones"-Darsteller! Die sehnsüchtig erwartete achte und letzte Staffel der US-Erfolgsserie ist für April 2019 geplant, zum letzten Mal wird dann die Schlacht um den begehrten eisernen Thron ausgefochten. Nun können sich die Fans zusätzlich auf ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk freuen: Ein Serien-Special bringt einen Großteil der GoT-Figuren wieder zusammen, die darin gemeinsam auf die Sendung zurückblicken.

Der britische Schauspieler Sean Bean (59), der die Figur des alten Ned Stark verkörpert, verkündete die frohe Botschaft vor Kurzem gegenüber The Hollywood Reporter: "Für die achte Staffel sollten noch einmal alle Charaktere in einer großen Show in Belfast zusammengebracht werden." Produzent Conan O'Brien (55) führte durch den Reunion-Abend. Das dabei entstandene Feature soll allerdings nicht auf dem amerikanischen Sender HBO ausgestrahlt werden, stattdessen wird es Teil einer geplanten DVD-Box sein, die alle acht Staffeln der Serie vereinigt. Sean genoss das Wiedersehen mit seinen Schauspielkollegen sehr: "Es war großartig! [...] als ob ich Bekannte oder alte Freunde aus der Schauspielschule getroffen hätte. Wir machten genau dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört hatten!"

Khal Drogo-Darsteller Jason Momoa (39) besuchte ebenfalls das Set in Belfast – angeblich aber nur als Fan der Show. Er posierte mit seinen Ex-Kollegen und einem Requisit des eisernen Throns und veröffentlichte die Fotos auf Instagram. Dazu schrieb der Schauspieler: "Ich bin so dankbar, ein Teil der größten Show der Welt gewesen zu sein. Ich fühlte mich geehrt, nach Irland kommen zu dürfen und mit meinen Freunden zu feiern." Auch die GoT-Darsteller Aidan Gillen (50), Richard Madden (32), Jack Gleeson (26), Mark Addy und Kerry Ingram (19) waren für den Dreh nach Belfast gereist.

SIPA PRESS / Action Press Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2018

Getty Images Schauspieler Sean Bean bei den Virgin TV British Academy Television Awards 2018

Prideofgypsies / Instagram Kit Harington und Jason Momoa vor dem Requisit des eisernen Throns, 2018

