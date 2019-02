Das Ende naht! Seit sie 14 Jahre alt ist, spielt Sophie Turner die rothaarige Sansa Stark im Fantasy-Epos Game of Thrones. Ihr Charakter musste in diesen Jahren ziemlich viel durchmachen und schien – typisch für die HBO-Serie – nur von einem Unglück ins andere zu schlittern. Mit Spannung erwarten die Fans die finale achte Staffel, die im April ausgestrahlt wird. Und Sophie offenbart nun, wie die letzte GoT-Staffel für die leidgeplagte Sansa wird!

Wirklich konkret darf die Schauspielerin im Vorfeld natürlich nicht werden, doch schon kleine Hinweise schütten bei der "Game of Thrones"-Community Öl ins Gerüchtefeuer. Im Interview mit Entertainment Weekly erklärte die Verlobte von Joe Jonas nun: "Das ist das erste Mal, dass ich eine Rüstung anhabe." Zieht Sansa am Ende etwa selbst in die Schlacht gegen die untote Armee des Nachtkönigs und hängt ihr bisheriges Dasein als edle Lady endgültig an den Nagel? "Ich wollte, dass sie etwas Rüstung hat und ein bisschen kriegerhaft ist", so die 23-Jährige im Interview und fügt hinzu: "Sie ist die Kriegerin von Winterfell."

Einen Blick auf das neue Kostüm der Lady von Winterfell konnten Fans noch nicht werfen. Dabei soll es sich allerdings nicht um eine richtige Rüstung aus Metall handeln, sondern mehr um ein tiefschwarzes Ensemble aus dickem Leder.

