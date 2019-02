Endlich gibt es Neuigkeiten über Alphonso Williams (56)' Zustand! Vor knapp einem Monat wurde bekannt, dass bei dem Sänger aufgrund einer Niereninsuffizienz die rechte Niere versagt hat. Daraufhin musste der DSDS-Sieger von 2017 umgehend notoperiert werden – er lag anschließend wochenlang im Krankenhaus. Kürzlich meldete der 56-Jährige sich dann zum ersten Mal bei seinen besorgten Fans zurück: Er sei auf dem Weg der Besserung. Jetzt gab Alphonso endlich das nächste Gesundheits-Update!

Via Instagram veröffentlichte der Musiker eine kurze Videobotschaft. Darin ist er beim Spaziergang mit seinem Hund zu sehen – er ist scheinbar aus der Klinik entlassen worden! "Ich komme langsam wieder auf die Beine, es ist ein wirklich schwerer Gang gewesen", berichtete Alphonso in dem Clip. "Drei Operationen innerhalb von vier Wochen: Mann, Mann, Mann – was für ein Ritt! Aber es geht weiter und ich fühle mich Tag für Tag stärker", schilderte der Ex-Promi Big Brother-Teilnehmer weiter.

Seine Fans freuen sich riesig, wieder von Alphonso zu hören. "Es tut so gut, dich wieder lächeln zu sehen" und "Danke, dass du uns auf dem Laufenden hältst. Und ganz große Klasse, dass es dir schon viel besser geht", kommentierten zwei Abonnenten den Beitrag.

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams, Sänger

WENN.com Alphonso Williams während eines Auftritts auf Mallorca

Andreas Rentz/Getty Images Alphonso Williams, DSDS-Gewinner von 2017

