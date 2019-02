Auch in diesem Jahr läuten Steven Gätjen (46) und Annemarie Carpendale (41) wieder die Oscars ein! Live vom Red Carpet in Los Angeles berichten die TV-Stars von dem Hollywood-Event des Jahres. Dort treffen die beiden natürlich auch auf etliche hochkarätige Kinodarsteller. Doch schon im Voraus spricht Annemaries Mann Wayne (41) jetzt eine Warnung an die männlichen Promis aus – flirten mit seiner Liebsten ist verboten!

Via Instagram appellierte er nun direkt an Bradley Cooper (44), Brad Pitt (55) und George Clooney (57): "Wehe, ihr baggert unsere Traumfrau an!" Dazu postete er einen Schnappschuss von sich und seinem Sohnemann, auf dem die aufgestylte Annemarie im Hintergrund zu sehen ist. Doch eine Ausnahme erlaubt Wayne dann doch: "Steven, du darfst", scherzte er am Ende seines Beitrags.

Annemarie enthüllte auf ihrem Instagram-Kanal auch schon einen ersten Blick auf ihr diesjähriges Outfit: In einem bodenlangen perlenbestickten Dress, das ihren Hammer-Body perfekt umspielt, wird sie von der Award-Show berichten. Kein Wunder, dass sich Wayne bei diesem heißen Anblick ein bisschen Sorgen macht!

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Oliver Hardt/Getty Images Steven Gätjen bei der Goldenen Kamera 2018

Matthias Nareyek/Getty Images for IMG Moderatorin Annemarie Carpendale bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

