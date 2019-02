Ein toll ausgeleuchtetes Bild, am besten mit Ringlicht, um seine Follower so gut wie möglich aus den Socken zu hauen? Dieses Theater kommt Olivia Marei gar nicht erst in die Tüte! Für ihre Auftritte bei GZSZ wird die Schauspielerin ohnehin regelmäßig in der Maske herausgeputzt. Umso lässiger geht es bei der 29-Jährigen im Privatleben zu. Aus diesem Grund lässt Olivia ihre Fans an ihrem unretuschierten Alltag teilhaben!

Auf vielen Bildern auf ihren Social-Media-Account spricht die Fernseh-Beauty ein für sie gravierendes Problem an: die falsche Darstellung im Netz! Gegenüber RTL gibt sie zu, wie sie zum ersten Mal damit konfrontierte wurde – nämliche mit einem Kompliment: "Es gibt Kommentare, die mich ganz krass beschäftigt haben. Ganz am Anfang hat mir mal ein Mädchen geschrieben: 'Ich wünschte, ich wäre so perfekt wie du!' Und das war ein krasser Auslöser." Danach war für Olivia Schluss.

Mit lustigen Grimassen samt Doppelkinn und schönen Strandfotos, aus denen die Cellulitis nicht ausradiert wurde, gleicht Olivia nun ihre anderen mehr als Insta-tauglichen Beiträge aus. Mit etlichen Schnappschüssen ihres ganz normalen Wahnsinns will sie ihren Followern zeigen, dass sie eine Frau wie jede andere ist. Was sagt ihr zu Olivias erfrischend normaler Onlinepräsenz?

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, GZSZ-Darstellerin

Instagram / oliviamarei Olivia Marei in Woodstock

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, TV-Star

